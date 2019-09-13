Trabzonspor kadrosu | 2019-2020 sezonu TS kadrosu
Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor sezona fırtına gibi başlamıştı ancak yaşanan sakatlıklar takımında ilerleyen günlerde sıkıntı yaratacak mı yaratmayacak mı merak konusu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de devam eden Bordo-Mavili takımın kadrosu taraftarlar tarafından merak konusu. İşte Trabzonspor kadrosu ve tüm detaylar...
Trabzonspor sezona fırtına gibi başlamıştı ancak yaşanan sakatlıklar takımında ilerleyen günlerde sıkıntı yaratacak mı yaratmayacak mı merak konusu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de devam eden Bordo-Mavili takımın kadrosu taraftarlar tarafından merak konusu.
İşte Trabzonspor kadrosu ve tüm detaylar...
SEYEDMAJID HOSSEINI
CALEB ANSAH EKUBAN
JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA
FILIP NOVAK
JOSE ERNESTO SOSA
OGENYI EDDY ONAZI
KEREM BAYKUŞ
TAHA TUNÇ
FIRATCAN ÜZÜM
ABDÜLKADİR ÖMÜR
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
HÜSEYİN TÜRKMEN
ALEXANDER SORLOTH
DANIEL ANDRE STURRIDGE
ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME
IVANILDO JORGE MENDES FERNANDES
BEHLÜL AYDIN
ARDA AKBULUT
ABDULKADİR PARMAK
ABDURRAHİM DURSUN
GASTON MATIAS CAMPI
JOHN OBI MIKEL
YUSUF SARI
DONISI AVDIJAJ
AHMET CANBAZ
DOĞAN ERDOĞAN
TRABZONSPOR DERBİ TARİHLERİ...
Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak