Trabzonspor kadrosu | 2019-2020 sezonu TS kadrosu

Trabzonspor sezona fırtına gibi başlamıştı ancak yaşanan sakatlıklar takımında ilerleyen günlerde sıkıntı yaratacak mı yaratmayacak mı merak konusu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de devam eden Bordo-Mavili takımın kadrosu taraftarlar tarafından merak konusu.

İşte Trabzonspor kadrosu ve tüm detaylar...

SEYEDMAJID HOSSEINI

CALEB ANSAH EKUBAN

JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA

FILIP NOVAK

JOSE ERNESTO SOSA

OGENYI EDDY ONAZI

KEREM BAYKUŞ

TAHA TUNÇ

FIRATCAN ÜZÜM

ABDÜLKADİR ÖMÜR

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

HÜSEYİN TÜRKMEN

ALEXANDER SORLOTH

DANIEL ANDRE STURRIDGE

ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME

IVANILDO JORGE MENDES FERNANDES

BEHLÜL AYDIN

ARDA AKBULUT

ABDULKADİR PARMAK

ABDURRAHİM DURSUN

GASTON MATIAS CAMPI

JOHN OBI MIKEL

YUSUF SARI

DONISI AVDIJAJ

AHMET CANBAZ

DOĞAN ERDOĞAN

TRABZONSPOR DERBİ TARİHLERİ...

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak