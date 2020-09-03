Trabzonspor kabul etti iddiası... Edgar Ie, Feyenoord yolcusu

Geçen sezon başında Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transferi sırasında bonservisi Trabzonspor'a verilen Edgar Ie, Türkiye'ye ayak basmadan Feyenoord'a kiralanmıştı. Hollanda'da başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcu yeni sezon öncesinde Fırtına'ya dönse de Feyenoord oyuncunun peşini bırakmadı.

Kırmızı-Beyazlılar, Portekizli stoper için Karadeniz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Hollanda basınında çıkan haberlerde, Trabzonspor'un da bu öneriyi kabul ettiği belirtildi.