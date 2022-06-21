Hem stoper hem sağ bek hem de ön liberoda görev yapabilmesi nedeniyle adeta bir joker olan, yerli olması nedeniyle transferine çok sıcak bakılan Kaan Ayhan için Sassuolo'yla bir türlü orta yol bulunamadığı öğrenildi.

Galatasaray 'ın da istediği milli futbolcu için Sassuolo'nun 5 milyon Euro'luk bonservis talebinden geri adım atmaması, Trabzonspor 'u bu transferden caydırdı. Fırtına, İtalyanlar'ın katı tutumu nedeniyle Kaan Ayhan isminden vazgeçti.