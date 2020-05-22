Geçtiğimiz gün Yunan basınından Live Sport, Fırtına için Josip Misic iddiasını ortaya atmıştı. Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan ve PAOK'ta kiralık olarak forma giyen Hırvat oyuncu bu sezon 6 gol, 11 asistlik performansıyla öne çıktı. 25 yaşındaki orta saha için Trabzonspor'un bir ilgisinin olduğu öğrenildi. Ancak transferin önünde bir engel var: Yunan ekibi, başarılı futbolcu için 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip...





Lizbon'la masaya...

Paok'un bu şartlarda bu rakamı veremeyeceğini düşünen Bordo- Mavililer başarılı oyuncu ile teması kurdu. Şimdiden transfer için istekli olduğunu gösteren Fırtına, PAOK'un opsiyonunun devre dışı kalması halinde Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile masaya oturacak.