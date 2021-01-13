Sezon başında kadroya katılan Benik Afobe ve Stiven Plaza'dan verim alamayan, Djaniny'den de tam anlamıyla memnun olmayan Trabzonspor mutlaka bir forvet transferiyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda uzun süredir titiz bir şekilde çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer için İtalya'dan bir iddia geldi. Çizme basınında çıkan haberlere göre Fırtına, sezon başında da peşine düştüğü Jens Odgaard'ı bu kez kadrosuna katmaya çok yakın...

6 maçta golü yok

Bonservisi İtalyan temsilcisi Sassuolo'da bulunan ancak sezon başında Lugano'ya kiralanan Danimarkalı oyuncu, İsviçre ekibinde beklentilerin altında kaldı. 6 maçta forma giyen ve ağları havalandıramayan, bu süreçte 1 asistlik katkıda bulunan 21 yaşındaki oyuncunun, Sassuolo'ya geri döneceği ve hemen ardından Trabzonspor'a kiralanacağı belirtildi.

İspat için sabırsız

Çıkan haberlerde, Karadeniz ekibinin, Odgaard'a yarım sezon için 600 bin Euro ödeyeceği de kaydedildi. Odgaard'ın da sezon başında da Bordo-Mavililer'in kendisini çok istemesi nedeniyle transfere sıcak baktığı ve yeniden kendisini kanıtlamak adına sabırsız olduğu da gelen haberler arasında.