Transfer döneminin hareketli kulüplerinden Trabzonspor, son olarak geçtiğimiz gün Sporting'in Portekizli oyuncusu Ivanildo Fernandes'i Trabzon'a getirmişti.

Trabzonspor, geçtiğimiz gün taraftarlarınca havaalanında büyük ilgiyle karşılanan Fernandes için görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdikten kısa bir süre sonra da oyuncuyla kiralık olarak 1 yıllığına anlaşıldığını açıkladı.

Oyuncuya 1 yıl için 540.000 euro bir ödeme yapılacağı belirtildi.

İşte Bordo - Mavililer tarafından yapılan KAP açıklaması:



