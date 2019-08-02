Trabzonspor, Ivanildo Fernandes'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, geçtiğimiz gün Trabzon'a getirdiği Portekizli oyuncu Ivanildo Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

02 Ağustos 2019, Cuma 21:39 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Ivanildo Fernandes'i kadrosuna kattı

Transfer döneminin hareketli kulüplerinden Trabzonspor, son olarak geçtiğimiz gün Sporting'in Portekizli oyuncusu Ivanildo Fernandes'i Trabzon'a getirmişti.

Trabzonspor, geçtiğimiz gün taraftarlarınca havaalanında büyük ilgiyle karşılanan Fernandes için görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdikten kısa bir süre sonra da oyuncuyla kiralık olarak 1 yıllığına anlaşıldığını açıkladı.

Oyuncuya 1 yıl için 540.000 euro bir ödeme yapılacağı belirtildi.

İşte Bordo - Mavililer tarafından yapılan KAP açıklaması:


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