Trabzonspor istatistikleri alt üst etti!

Trabzonspor müthiş başlangıç yaptığı sezonda üst üste başarılara imza atıyor. Ligde geride kalan 13 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1995-1996 sezonunun 13'üncü haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en iyi performansı gösterdi. Söz konusu sezonun 13'üncü haftasında deplasmanda Vanspor'u 5-0 mağlup ederek 35 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon topladığı 33 puan ile 13. haftalar itibarıyla son 26 sezonun en başarılı dönemini geçiriyor.

Sezonun en iyisi oldular

Kendi tarihinde son 26 yılın en iyi performansına ulaşan Trabzonspor, Süper Lig'deki takımlar arasında ise ilk 13 haftalara bakıldığında 15 sezon sonra en çok puan toplayan takım oldu. Karadeniz ekibi, 2005-2006 sezonunun 13 haftalık bölümünde 35 puan toplayan Fenerbahçe 'den sonra Süper Lig'de en çok puana ulaşan takım oldu. Ligde 6 maçtır kazanan Bordo-Mavililer bu alanda da sezonun en iyisi. Ayrıca Karadeniz ekibi Galatasaray ’ın 1999-2000’de 13. haftada yaptığı 8 puanlık farktan 21 yıl sonra 7 puan farkla arayı en çok açan takım olmayı başardı.

Avrupa'da da rakipsiz

Trabzonspor, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi; İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ile Süper Lig’de mağlubiyet almayan tek takım konumunda yer alıyor. Son olarak İtalya Serie A'da Napoli'nin de İnter maçını kaybetmesiyle Bordo-Mavililer söz konusu ligler arasında yenilgi almayan tek takım unvanını sürdürüyor. Belçika ve Hollanda gibi liglerde de yenilgisiz takım bulunmuyor. Karadeniz ekibi 13 maçta attığı 27 golle Süper Lig'in en skorer takımı olarak da öne çıkıyor.