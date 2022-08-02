Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ’in son şampiyonu Trabzonspor , 2022-2023 sezonunun açılış müsabakası olan İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenman, mobilizasyon çalışması ve dinamik ısınma ile başlayıp 5’e 2 ve geniş alan oyunları ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Ligin ilk maçına eksik kadroyla çıkmaya hazırlanan bordo-mavili ekipte Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan idmanda yer almadı.

Trabzonspor, 5 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

TRABZON, (DHA)



