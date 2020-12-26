Trabzonspor İstanbul takımlarından puan alamadı

Trabzonspor bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında puan alamadı. Geçen sezon zirve yarışı yapan Trabzonspor ezeli rakipleri karşısında 6 maçı da kaybetmezken bu sezon ilk yarıda üç maçı da mağlup tamamladı.

Trabzonpor 1-3 Beşiktaş

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

İstanbul takımlarına karşı 5 yenilgi

Trabzonspor ayrıca Süper Lig'de yer alan diğer İstanbul ekiplerinden de puan alamadı. Fatih Karagümrük dışında oynadığı beş maçı da kaybeden bordo-mavili takım gelecek hafta da İstanbul'da Fatih Karagümrük ile oynayacak

Trabzonspor 0-2 Başakşehir

Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa

Trabzonpor 1-3 Beşiktaş

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Trabzonspor 0-2 Galatasaray





Pandemi sonrası Trabzon'da büyük sıkıntı

Trabzonspor, pandemi sonrası seyircisiz oynanan maçlarda büyük sorun yaşadı. İç sahada 12 maça çıkan Trabzonspor bu maçların sadece 3 tanesini kazanırken bu sezon kupa maçında da Adana Demirspor'a elendi



