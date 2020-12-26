MENÜ

Trabzonspor İstanbul takımlarından puan alamadı

Trabzonspor bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında Süper Lig'de yer alan diğer İstanbul ekiplerinden de puan alamadı. Fatih Karagümrük dışında oynadığı beş maçı da kaybeden bordo-mavili takım geçen sezon ise başarılı sonuçlar almıştı

26 Aralık 2020, Cumartesi 21:29 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor İstanbul takımlarından puan alamadı

Trabzonspor bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında puan alamadı. Geçen sezon zirve yarışı yapan Trabzonspor ezeli rakipleri karşısında 6 maçı da kaybetmezken bu sezon ilk yarıda üç maçı da mağlup tamamladı.

Trabzonpor 1-3 Beşiktaş

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

İstanbul takımlarına karşı 5 yenilgi

Trabzonspor ayrıca Süper Lig'de yer alan diğer İstanbul ekiplerinden de puan alamadı. Fatih Karagümrük dışında oynadığı beş maçı da kaybeden bordo-mavili takım gelecek hafta da İstanbul'da Fatih Karagümrük ile oynayacak

Trabzonspor 0-2 Başakşehir

Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa

Trabzonpor 1-3 Beşiktaş

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Trabzonspor 0-2 Galatasaray


Pandemi sonrası Trabzon'da büyük sıkıntı

Trabzonspor, pandemi sonrası seyircisiz oynanan maçlarda büyük sorun yaşadı. İç sahada 12 maça çıkan Trabzonspor bu maçların sadece 3 tanesini kazanırken bu sezon kupa maçında da Adana Demirspor'a elendi


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...