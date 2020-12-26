Trabzonspor İstanbul takımlarından puan alamadı
Trabzonspor bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında Süper Lig'de yer alan diğer İstanbul ekiplerinden de puan alamadı. Fatih Karagümrük dışında oynadığı beş maçı da kaybeden bordo-mavili takım geçen sezon ise başarılı sonuçlar almıştı
Trabzonspor bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında puan alamadı. Geçen sezon zirve yarışı yapan Trabzonspor ezeli rakipleri karşısında 6 maçı da kaybetmezken bu sezon ilk yarıda üç maçı da mağlup tamamladı.
Trabzonpor 1-3 Beşiktaş
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
İstanbul takımlarına karşı 5 yenilgi
Trabzonspor ayrıca Süper Lig'de yer alan diğer İstanbul ekiplerinden de puan alamadı. Fatih Karagümrük dışında oynadığı beş maçı da kaybeden bordo-mavili takım gelecek hafta da İstanbul'da Fatih Karagümrük ile oynayacak
Trabzonspor 0-2 Başakşehir
Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa
Trabzonpor 1-3 Beşiktaş
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Pandemi sonrası Trabzon'da büyük sıkıntı
Trabzonspor, pandemi sonrası seyircisiz oynanan maçlarda büyük sorun yaşadı. İç sahada 12 maça çıkan Trabzonspor bu maçların sadece 3 tanesini kazanırken bu sezon kupa maçında da Adana Demirspor'a elendi