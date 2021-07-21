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Trabzonspor, İsmail Köybaşı transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 14:30 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, İsmail Köybaşı transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen, son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapan sol bek İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir.

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