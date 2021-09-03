Trabzonspor, Irakli Azarovi için harekete geçti

Trabzonspor 'da transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Gürcistan takımı Dinamo Batumi forması giyen sol bek Irakli Azarovi için kulübüyle görüşmeler sürüyor. Pazarlıklar devam ederken 19 yaşındaki futbolcunun transferinin tamamlanması bekleniyor.

Takımda yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, "Fırsat transferi olursa iyi ve direkt takıma katkı yapabilecek genç oyuncular için takıma takviye yapalım" isteğinde bulundu. Mevkii ayırmaksızın geniş bir kadro ile ligde yer almak isteyen bordo mavililer transferin son günleri yaklaşırken zor da olsa yerli oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürecek. (DHA)