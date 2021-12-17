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Trabzonspor ile Sivasspor arasında kıran kırana pazarlık! Uğur Çiftçi’de fark 1 milyon

Sivasspor, başarılı sol bek için2.5milyon Euro isterken, Trabzonspor ise en fazla 1.5 milyon Euro verebileceğini iletti. Uğur Çiftçi kulübünden kolaylık bekliyor, Bordo Mavililer takas formülünü de sıcak tutuyor.

17 Aralık 2021, Cuma 09:45 Son Güncelleme:
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Trabzonspor ile Sivasspor arasında kıran kırana pazarlık! Uğur Çiftçi’de fark 1 milyon

Yerli sol bek olarak Trabzonspor ’un gündemindeki en ciddi aday; Uğur Çiftçi. Sezon başında da istenen 29 yaşındaki oyuncu için Bordo-Mavililer yeniden devreye girdi. Ancak Sivasspor , 2.5 milyon Euro ısrarından geri adım atmıyor. Artan kura rağmen şimdilik indirime yanaşmayan Kırmızı Beyazlılar’a, Trabzonspor en fazla 1.5 milyon Euro verebileceğini iletti. Sivasspor’un sergileyeceği tutuma göre bu transfer biraz daha netleşecek. Trabzonspor cephesi, takasta oyuncu önerisinde de bulunurken, İsmail Köybaşı’nın ismi masada. İsmail’in yerine Yunus Mallı’nın da teklif edilebileceği öğrenildi.

İki hedefi var

Uğur Çiftçi ise kulübünden kolaylık bekliyor. Tarafların anlaşması halinde şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen ve A Milli Takım hedefine Trabzonspor formasıyla daha kolay ulaşabileceğini düşünen Uğur, gelişmeleri yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin daha ciddi bir zemine oturması bekleniyor.

Ömer Necati Albayrak


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