Trabzonspor ile Siirt İl Özel İdare kardeş kulüp oldu

Trabzonspor ile Siirt İl Özel İdare arasında kardeş kulüp protokolü imzalandı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Siirt İl Özel İdare Kulübü Başkanı Hıfzullah Canpolat’ın da yer aldığı heyet, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ni ziyaret etti.

Atik ve beraberindeki heyeti, bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile Divan Başkanı Ali Sürmen, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun karşıladı.

Hacısalihoğlu, heyet üyelerine kentin tarihi, kültürü ve spor hayatına ilişkin bilgi aktardı.

Sporun birleştirici gücüne dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Dostluk, barış ve kardeşlik hem sporun temel felsefesi hem de ülkemizin bu dönemlerde en çok ihtiyaç duyduğu kavramlar. Trabzonspor bu lokomotifte bir vagon olursa ne mutlu. Her şeyden önce bu vatan hepimizin. Spor, siyaset, her türlü sosyal faaliyet bu ülke içindir. Bu yüzden biz bu birlikteliği geliştirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, gayretleri için heyet üyelerine teşekkür etti.

Vali Atik ise iki kulüp arasındaki kardeşliğin Siirt’te büyük bir sempati oluşturacağını vurgulayarak, "Sizin için çok küçük ama bizim için, Siirt için çok büyük bir olay. İnternet sitenizde bizim logomuzun da yer alacak olması Siirt’te büyük bir heyecan uyandıracaktır. Trabzonspor’a karşı büyük bir sempati oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzon’a gelen yaklaşık 130 Siirtli çocuğun bugün ilk kez Trabzonspor maçı izleyeceğini belirten Atik, kendilerinin de küçük bir taraftar grubunu Siirt’te ağırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Hacısalihoğlu, kardeş kulüp protokolünün imzalanmasının ardından heyet üyelerine isimlerinin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

AA