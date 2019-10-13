Trabzonspor, Kızılay ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa geliştirdiği ‘Kurtarmak Bizim Kanımızda Var’ projesi için dün Trabzon 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı’na gitti.

1967 adet kan bağışı yapmak üzere Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven ve Yönetim Kurulu üyesi Zafer Göktaş’ın yanı sıra teknik direktör Ünal Karaman, futbolculardan İvanildo Fernandes, Filip Novak, Donis Avdijaj, Kamil Ahmet Çörekçi ile Erce Kardeşler, Kızılay Kan Merkezi’ne gitti.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Bordo-Mavili taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte futbolseverler hem Trabzonsporlu isimlerle bir araya geldi hem de birçok gönüllü kan bağışı sağlandı.

Trabzonspor’un resmi sitesinden yapılan açıklamada da, “Sizler de hayat kurtarmak ve ‘Kurtarmak Bizim Kanımızda Var’ demek için yarın (bugün) 18.00’e kadar kan bağışında bulunabilirsiniz” denildi.