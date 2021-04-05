Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, 6 Nisan Salı günü Trabzon’da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.