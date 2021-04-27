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Trabzonspor ile Göztepe 26. kez karşılaşacak

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir’de yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 25 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 11-5 üstünlüğü bulunuyor.

27 Nisan 2021, Salı 10:59 Son Güncelleme:
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Trabzonspor ile Göztepe 26. kez karşılaşacak

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 25 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 11-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 36 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

İzmir’deki maçlar

Trabzonspor , İzmir’de oynadığı 12 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 6 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, son 2 sezonda İzmir deplasmanından 3-1’lik galibiyetle döndü.

AA

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