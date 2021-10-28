Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 41. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor , yarın Trabzon’da oynanacak maçla ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.

Sahasında da çok üstün

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0’lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon’da oynanan 8 maçın 7’si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Bruno Peres yok

Ligin 10. haftası sonunda 24 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Peres forma giyemeyecek, Nwakaeme ve Bakasetas’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.