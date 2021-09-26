Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 11. randevuda

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Aytemiz Alanyaspor 'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 17 gol atarken, bordo-mavililer ise 10 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

Notlar

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligde 18 maçtır yenilmiyor

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.

AA