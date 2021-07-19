Trabzonspor ile anılan Meling, Rennes yolcusu

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor 'a Birger Meling'ten kötü haber geldi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun RMC Sport'a dayandırdığı habere göre, Rennes, bordo mavililerin transfer listesinde bulunan Nimes'li Meling için kulübüyle anlaşma sağladı. Haberde Rennes'in Norveçli futbolcu için 3 milyon euro ödeyeceği ve oyuncuyla da 2024 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.









Trabzonspor yeni bir teklifte bulunacaktı

Birger Meling'in adı Trabzonspor ile aanılıyordu. Nimes’in sürekli fiyat artırması nedeniyle iki defa bu transferi rafa kaldıran bordo mavililer, Fransız kulübüne son bir teklifte bulunmaya hazırlanıyordu.