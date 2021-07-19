Trabzonspor ile anılan Meling, Rennes yolcusu
Adı Trabzonspor ile anılan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla takımında görmek istediği Norveçli sol bek Birger Meling, Rennes'e gidiyor. Fransız ekibinin 26 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Nimes ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor 'a Birger Meling'ten kötü haber geldi.
Fransız basınından Foot Mercato'nun RMC Sport'a dayandırdığı habere göre, Rennes, bordo mavililerin transfer listesinde bulunan Nimes'li Meling için kulübüyle anlaşma sağladı. Haberde Rennes'in Norveçli futbolcu için 3 milyon euro ödeyeceği ve oyuncuyla da 2024 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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Trabzonspor yeni bir teklifte bulunacaktı
Birger Meling'in adı Trabzonspor ile aanılıyordu. Nimes’in sürekli fiyat artırması nedeniyle iki defa bu transferi rafa kaldıran bordo mavililer, Fransız kulübüne son bir teklifte bulunmaya hazırlanıyordu.