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Trabzonspor ile anılan Dalbert Cagliari ile anlaştı

Trabzonspor'un transfer listesinde olan ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun adaylardan biri olduğunu ifade ettiği Brezilyalı sol bek Dalbert, Serie A'da kalıyor

16 Temmuz 2021, Cuma 18:08 Son Güncelleme:
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Trabzonspor ile anılan Dalbert Cagliari ile anlaştı

Inter'in oyuncusu olan Brezilyalı sol bek Dalbert, Trabzonspor 'un gündemine gelmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun adaylardan biri olduğunu ifade ettiği oyuncu için 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi olduğu iddia edilmişti.

Zorunlu satın alma opsiyonu, 7 milyon Euro

Geçtiğimiz sezonu Nice takımında kiralık olarak geçen Dalbert, Serie A'da kalacak. Sky Sport'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncunun zorunlu 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Cagliari'ye kiralık olarak transfer olduğu belirtildi. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

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