Trabzonspor ile anılan Dalbert Cagliari ile anlaştı

Inter'in oyuncusu olan Brezilyalı sol bek Dalbert, Trabzonspor 'un gündemine gelmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun adaylardan biri olduğunu ifade ettiği oyuncu için 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi olduğu iddia edilmişti.

Zorunlu satın alma opsiyonu, 7 milyon Euro

Geçtiğimiz sezonu Nice takımında kiralık olarak geçen Dalbert, Serie A'da kalacak. Sky Sport'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncunun zorunlu 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Cagliari'ye kiralık olarak transfer olduğu belirtildi. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.