Trabzonspor Ideye ile masada!

Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-Mavililer, Ogenyi Onazi'nin önerdiği Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi gündemine aldı. Karadeniz Fırtınası'nda Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ideye'nin menajeri ile İstanbul'da bir araya geldi. Ağaoğlu'nun Ideye'nin menajerine, "FFP kuralları gereği transfere çok para harcayamayız. Size teklifimiz yıllık 1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme..." Bu görüşme sonrasında iki taraf bir kez daha bir araya gelmek üzere görüşmelerini sonlandırdılar.

MİLLİ TAKIM'DA 6 GOLÜ VAR

Ideye Yunan ekibi Olimpiakos'tan 2017 yılında Çin ekibi Tianjin Teda'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Hatırlanacağı üzere, Kasımpaşa da Diagne'yi 2018'de Teda'dan bedelsiz almış ve 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a satmıştı. Tecrübeli oyuncu, Nijerya Milli Takımı'nda 27 kez forma giydi ve 6 gole imza attı. Ideye sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

IDEYE KİMDİR?

YAŞI: 30

MEVKİİ: FORVET

ÜLKESİ: NİJERYA

OYNADIĞI TAKIMLAR

Olimpiakos (1 sezon) Malaga (8 sezon) T.Teda (3 sezon)

Trabzonspor ile anlaşmaya varırsa, Bordo- Mavili takımdaki Nijeryalı futbolcu sayısı 3'e yükselmiş olacak..

Kaynak: Takvim