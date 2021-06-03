Trabzonspor için Mojica iddiası

Sol beke mutlaka kaliteli bir takviye yapacak olan Trabzonspor, Birger Meling, Umut Meraş, Saracchi ve Haddadi gibi isimlerle temasta.

Bordo Mavililer’in listesinde Johan Mojica’nın da olduğu iddia edildi. İspanyol basını, sezonu Elche’de geçiren ve 2.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Mojica ile Trabzonspor’un ilgilendiğini yazdı.

La Liga’dan düşen Elche’nin 30 Haziran’a kadar Mojica’yı kadrosuna katma hakkı bulunuyor. Aksi takdirde 28 yaşındaki Kolombiyalı, Girona’ya dönecek.







