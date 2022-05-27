Trabzonspor için Eren Elmalı da ikinci perde!

Kiralık gelen Puchacz'ın takımı Union Berlin'e döndüğü Trabzonspor 'da Denswil sürekli sol bek oynamak istemediğini teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletmişti. Ön libero olmasına karşın savunmanın solunda da görev alan Trondsen'in sık sık sakatlanması Norveçli'nin de gözden çıkarılmasını beraberinde getirdi. Sol beke takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor da bu gelişmeler üzerine Kasımpaşa'nın sol beki Evren Eren Elmalı defterini bir kez daha açtı.

Kiralıklar takasta düşünülüyor

İstanbul ekibi sezon içinde yapılan görüşmelerde Eren için 6 milyon Euro istemişti. Bu rakamı oldukça yüksek bulan Trabzonspor Yönetimi, takas artı para ile transferi bitirmek istiyor. Karadeniz ekibinin Kasımpaşa'ya bu transfer karşılığında, devre arasında gelen Kouassi'nin yanı sıra Kayseri'ye kiralanan Abdulkadir Parmak ile geçen sezonu Giresun'da kiralık geçiren Diabate ve Flavio arasından isimler önereceği iddia edildi.

Bir sezonda parladı!

Eren o dönem 3. Lig'de olan Bölgesel Amatör Lig ekibi Silivri'de bir sezon kiralık oynadıktan sonra döndüğü Kasımpaşa'da savunmanın solunda oynadığı 32 maçın 27'sinde ilk 11 başladı, 1 gol attı.