Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Avrupa’da ise beklenen performansı ortaya koyamadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 4 maç sonunda 1 puanı bulunan Bordo-Mavili ekip, bugün gruptaki ilk galibiyetini elde etmek için sahada olacak. Akyazı Medical Park Stadı’ndaki mücadele saat 18.50’de başlayacak.

Trabzonspor, Getafe’yi devirip aynı zamanda ülke puanına da katkı sağlamak istiyor. Bu maç Getafe için de oldukça kritik. 3. sıradaki Krasnodar (6 puan) ile aynı puanı olan Getafe, ilk iki hedefi doğrultusunda mutlaka kazanmayı hedefliyor.

Karşılaşmanın hakemliğini Letonya Futbol Federasyonu’ndan Andris Treimanis yönetecek.