Trabzonspor için 3’te 3 zamanı

Fırtına hedefine ulaşırsa, ligde 21 hafta sonra 3 maçlık bir seri yakalayacak. Gol yemeden galip gelinmesi halinde ise Abdullah Avcı, ilk 3 maçında bunu başaran ilk Trabzonspor hocası olacak.

Bordo-Mavililer evinde üstün

Trabzonspor ile Sivasspor, bugün 29. kez Süper Lig’de kozlarını paylaşacak. İki takım arasında geride kalan 28 maçta Trabzonspor’un 14, Yiğidolar’ın biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. 6 mücadele berabere bitti. Trabzon’da oynanan son 5 lig karşılaşmasının 4’ünü ise Fırtına kazandı ve sadece 1 maçı kaybetti. Karadeniz ekibi, iç sahadaki başarılı istatistiği sürdürmek amacında.