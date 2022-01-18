Trabzonspor için 1 maçtan fazlası!

Süper Lig ’in farklı lideri Trabzonspor yarın akşam sahasında Giresunspor’la önemli bir maça çıkacak.

Bordo-mavililer, Karadeniz derbisinde 3 puan arayacak ve zirvedeki gücünü bir kez daha göstermeye çabalayacak. Sivasspor ’la deplasmanda 1-1 berabere kalan ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın kırmızı kart görmesiyle üzülen Karadeniz temsilcisi, bir nevi yara sarma maçına çıkacak.Her ne kadar Abdullah Avcı cezalı olsa da bordo-mavililerde Orhan Ak ve Egemen Korkmaz takımın başında olacak. Bunun yanında taraftar desteği de önemli olacak.Ancak Trabzonspor’da esas önemli nokta yeni yıldızların sahaya çıkacak olması. Özellikle Edin Visca’ya merak eden tribünler için de özel bir gece olması bekleniyor.

Benzer şekilde 5 yıl sonra Trabzonspor’a geri dönen Yusuf Erdoğan da yeniden bordo-mavili tribünlerin önüne çıkacak. Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz’ın da kadroda olacağı ifade ediliyor. İşte Medical Park’taki maç öncesi yeni yıldızların son durumu:

- Edin Visca: Sezonun flaş transferi olan Edin Visca, Trabzonspor taraftarlarının şimdiden sevgilisi oldu. Sivasspor maçında 90 dakika süre alan Visca ilk kez taraftarının önüne çıkacak.

- Yusuf Erdoğan: Bordo-mavili kulüpten yetişen Yusuf Erdoğan, 5 yıl sonra evine geri dönüyor. Sivasspor deplasmanında 45 dakika süre alan Yusuf, taraftarıyla özlem giderecek.

- Tymoteusz Puchacz: Herkesin merakla beklediği Polonyalı sol kanat oyuncusu Sivasspor önünde yedekler arasında kaldı, süre bulamadı. Giresun maçında süre alması bekleniyor.

Kaynak: Milliyet