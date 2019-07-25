Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayan Trabzonspor, 2 haftalık çalışma sürecinin ardından 2 gün tatil yapmıştı. Bordo-Mavililer daha sonra ise 20 Temmuz’da Avusturya’nın yolunu tuttu. İkinci etap çalışmalarını burada sürdüren Fırtına ilk hazırlık maçında Macaristan 2. Lig ekibi Haladas ile golsüz berabere kalmıştı. Trabzonspor bugün kamptaki ikinci hazırlık sınavında Alman ekibi Hoffenheim ile kozlarını paylaşacak. Yeni sezon öncesinde ilk ciddi sınavına çıkacak olan Karadeniz ekibinin, geçen maça oranla bu karşılaşmaya ideal kadrosuna yakın bir 11’le çıkması bekleniyor.

Trabzonspor - Hoffenheim maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bad Wimsbach kasabasında oynanacak mücadele 20.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Dönüş tarihi değişti

Trabzonspor'un daha önce 20-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avusturya kampı, 1 gün önce tamamlanacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman Club ile oynamayı planladığı maçın iptal edilmesinin ardından kamptaki hazırlık maçı sayısı 4'e inen bordo-mavililer, yarınki Hofenheim müsabakasının ardından 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da yine İtalya ekibi Verona takımı ile karşılaşacak.

Önceki planlamaya göre 30 Temmuz'da Avusturya'dan ayrılmayı düşünen bordo-mavililer, 29 Temmuz'da Verona ile oynayacağı hazırlık maçının ardından aynı gün saat 23.30'da Trabzon'a dönecek. Bordo-mavili futbolcular, 2 günlük iznin ardından Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Sparta Prag ile oynayacakları maçın hazırlıklarına Trabzon'da başlayacak.

Nwakaeme performansıyla dikkat çekiyor

Trabzonspor'da 2018-19 sezonunda gol ve asistleriyle takıma en çok katkı sağlayan isimlerin başında yer alan Anthony Nwakaeme, Avusturya kampındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Antrenmanlarda oldukça azimli ve neşeli görülen Nwakaeme, yeni sezon öncesi hazır bir görüntü veriyor. Avusturya kampında bulunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra teknik direktör Ünal Karaman da her fırsatta Nijeryalı oyuncuyu tebrik ederek ona moral veriyor.