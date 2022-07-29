20 aylık Trabzonspor döneminde 2 kupa kazanan Abdullah Avcı, koleksiyonuna bir Süper Kupa daha eklemek istiyor. Yarın saat 20.45’te Olimpiyat Stadı’nda Sivasspor ile karşılaşacak Bordo-Mavililer, tam anlamıyla zafere kilitlendi. Takımla yaptığı toplantılarda, “Sezona kupayla başlayıp, şampiyona yakışanı yapmalıyız. Yüzde 100 konsantrasyon istiyorum” ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam, sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde belirlerken, oyun stratejisini de netleştirdi.

‘Tempoyu biz ayarlayacağız’

Hücum planını kanatlar üzerinden kurgulayan Avcı, Trezeguet-Visca ikilisine çok güveniyor. Arkalarında oynayacak Eren Elmalı ve Larsen’in de sık sık atağa çıkmasını isteyen başarılı çalıştırıcı, rakip ceza sahasında Cornelius’u daha fazla topla buluşturmayı hedefliyor. Avcı, orta sahada liderliği Hamsik’e verirken, Slovak yıldız pas organizasyonlarında takımı yönetecek. Sivasspor’dan daha fazla topa sahip olmaları gerektiğini öğrencilerine söyleyen Trabzonspor’un hocası, “Tempoyu biz ayarlayacağız” dedi.

Avcı’nın tek kararsızlığı...

Geri dörtlüyü Larsen-Hugo-Denswil-Eren şeklinde oluşturan Abdullah Avcı, orta sahada Hamsik’in yanında Dorukhan’la başlamayı düşünüyor. Formaya bir diğer güçlü aday yeni transfer Doğucan Haspolat. Teknik heyet, tek kararsızlığı Dorukhan ile Doğucan arasında yaşıyor. 10 numara pozisyonunda Abdülkadir Ömür’ün görev alması beklenirken; sağda Visca solda Trezeguet olacak. İleri uçta ise Cornelius, Fırtına’nın gol silahı...