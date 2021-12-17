Trabzonspor - Hatayspor maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'in 17. haftası Trabzonspor - Hatayspor maçına sahne olacak. İki takım arasında oynanan son maç 1-1 sona erdi.

Takım rekabetinde daha önce 2 kez mücadele edilirken Trabzonspor 1 maçı kazanırken 1 maçta berabere bitti.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 1.5 gol atıldı. Maçlar yüzde 50 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Trabzonspor evinde maç başına 2.43 puan alırken Hatayspor deplasmanda 1.63 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Trabzonspor son hafta Antalyaspor karşısında şok bir skorla 2-1 kaybetti. Nwakaeme'nin yokluğunu fazlasıyla hisseden bordo mavilileri zor bir maç bekliyor.

Hatayspor son Altay maçını kazanarak 2 maçlık kötü seriye son verdi. Ömer Erdoğa'nın öğrencileri derideki sağlam savunmaları ve kanatları verimli kullanmaları dikkat çekti. Oyunu ilerde oynamak isteyecek olan Trabzonspor karşısında çok sayıda çok fırsatı yakalamasını bekleyebiliriz.

Trabzonspor'un iç saha formu çok etkileyici olsa da Hatayspor karşısında zor bir maç bekliyor. Karşılıklı gollü bir maç bekleyebiliriz.

Eksikler

Ev sahibi takımda Anthony Nwakaeme, misafir takımda ise Onur Ergün, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Mehdi Boudjemaa sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Oran Analizi

Trabzonspor için karşılıklı gol YOK 2 olduğunda toplam 8 maçın %88 kısmında hepsinde karşılıklı gol olmuştur.















