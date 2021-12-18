Süper Lig 'in 17. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor , 42 puana yükseldi ve Konyaspor 'un önünde 9 puan farkla liderliğini sürdürdü. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Avcı, zor bir rakibe karşı aldıkları 3 puanın önemine değindi. Oyuncularını sergiledikleri performans nedeniyle öven tecrübeli teknik adam, Akyazı'yı dolduran Bordo Mavili ekip taraftarlarına da teşekkür etti.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

'Oyun beni çok tatmin etti'

''Taraftara çok teşekkürler. Gelmeye devam ediyorlar. Bugün savunmada da hücumda da bizimle beraber hareket ettiler. Zor bir süreç. İyi takımlara karşı oynuyoruz. Oyun beni çok tatmin etti. Oyuncularıma her şeyden evvel teşekkür ediyorum.''

'Büyük takım reaksiyonu'

''Hatayspor, ligin en zor rakiplerinden bir tanesi. Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. İlk yarısı belki bizim oynadığımız dominant oyunların belki de en iyisiydi. Bence geçen haftadan sonra tekrar bu reaksiyonu vermek büyük takım reaksiyonudur.''

'Bu şehir çok güzellikleri hak ediyor'

''Taraftara teşekkür ediyorum her hafta beni çağırıyorlar. Ben çağırılıyorum ama benimle çalışan 8-10 tane ekip arkadaşım var. Burası çok güzel bir. Bu şehir çok güzellikleri hak ediyor. Ekibime de yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.''







