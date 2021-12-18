Trabzonspor - Hatayspor maçı son dakika gelişmeleri

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor , 17'nci hafta mücadelesinde sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakat ve hasta oyuncular nedeniyle kadroda rotasyon yaptı. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme kadroda yer almazken, ilk 11’de yer alması beklenen Abdülkadir Ömür ise hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyerek yedek bırakıldı. Genç oyuncu kulübede forma şansı bekleyecek.

DJANINY DÖNDÜ

Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle Gervinho, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Djaniny ise ilk 11’de sahada yer aldı.

5’LİK SERİ

Trabzonspor bugünkü karşılaşmadan 3 puanla ayrılırsa evinde üst üste 5 galibiyet serisini yakalayacak. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada Fenerbahçe , Çaykur Rizespor , Gaziantep FK ve Adana Demirspor’u yenmişti.

36 BİN BİLET SATILDI

Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor karşısında sezonun ilk yenilgisini alarak namağlup unvanını yitiren bordo mavililerde, taraftarların maça ilgisi yoğun oldu. Bordo mavili taraftarlar şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarına destek olmak için gişelere akın etti. Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçında stadyumun yüzde 88’lik bölümünün biletleri tükenirken bilet satış rakamı 36 bini geçti.

İki takım sahaya şu 11'le çıktı;

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame