Geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında 2-1 kaybedip sezonun ilk yenilgisi alan Trabzonspor 'da Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan ve hafta arası bazı antrenmanları kaçıran Abdülkadir Ömür mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. TD Abdullah Avcı'nın tamamen iyileşen Tasos Bakasetas'ı "Djaniny & Cornelius" hücum hattının hemen arkasında "10 numara" pozisyonunda oynatması bekleniyor. Bir süredir sağ bekte görev yapan Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Berat Özdemir'le birlikte orta alanda görev yapacak. Savunma dörtlüsü "Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Denswil" şeklinde oluşacak.

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Sivasspor ve Başakşehir'e gol atamadan mağlup olan Hatayspor, geçen hafta İzmir deplasmanında Altay'ı 2-1 yenerek kendine gelmişti. Hafta arası antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi ile sakatlıkları devam eden Adama Traore ve Mehdi Boudjemaa deplasman kafilesinde yer almadı. Sarı kart cezalısı Mohammed Kamara ve transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Emre Çolak da maç kadrosunda bulunmuyor. Sadık Baş, Bülent Cevahir, Onur Ergün tamamen iyileşti; takımla birlikte Trabzon'a gitti. TD Ömer Erdoğan'ın Altay maçındaki gibi 3'lü savunma ile maça başlaması bekleniyor. Sağ kanatta Kamil Ahmet yerine Burak Can Çamoğlu forma giyecek, Kamara'nın yokluğunda kanatta Ayoub El Kaabi veya Saba Lobjanidze izleriz. Orta alanda ağır yükü Ruben Ribeiro ile Isaac Sackey üstlenecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un ligdeki son 6 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Hatayspor'un ligde oynadığı son 4 maç "2.5 ÜST" bitti. (4 maç - 14 gol)

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