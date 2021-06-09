Bordo Mavililer'de uzun süredir verilen emekler amacına ulaştı, Trabzonspor hayaline kavuştu... Bruno Peres ve Gervinho hamleleriyle transfer dönemi açılmadan şova başlayan Karadeniz devi, dünyaca ünlü süperstar Marek Hamsik'le de her konuda anlaşmaya vardı. Transfer için haftalardır yoğun mesai harcanırken, kıran kırana süren pazarlıklar olumlu sonuçlandı. Fırtına, Slovak yıldızı senelik 1.5 milyon Euro net ücret ve yıllık 700 bin Euro imza parası karşılığında 2 sezonluk sözleşme için ikna etti.

Milli takım kampına evraklar gönderildi

Göteborg'dan bonservisini alan Hamsik, Trabzonspor'un bu teklifine 'Evet' derken, Slovakya Milli Takım kampına gönderilen kontrata da imza attı. EURO 2020 sonrasında, 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geleceği öğrenildi.









Sahanın yeni lideri!

Abdullah Avcı, Hamsik ismi medyada çıkmaya başladığında açıkça Slovak süperstarı takımda görmek istediğini söylemişti. Yönetim de Avcı'yı memnun etmek adına tüm şartları zorlayarak Hamsik'i kadroya katmayı başardı. Bu duruma en çok sevinen isimlerden biri olan Avcı, yeni sezonda saha içi liderlik görevini 33 yaşındaki futbolcuya verecek. Adeta Hamsik'i saha içerisindeki yardımcısı olarak gören deneyimli teknik adam, yıldız oyuncudan maksimum verim almaya çalışacak.

KAP bildirimi de geldi!

Hamsik transferi akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirildi. FANATİK'in de yazdığı gibi Trabzonspor, Slovak süperstarla iki yıllık anlaşma imzaladı. 33 yaşındaki oyuncuya her bir sezon için 1.5 milyon Euro net ücret ve 700 bin Euro imza parası ödenecek. Öte yandan menacerine de yıllık 150 bin Euro ücret verilecek.

Şampiyonluk istiyor!

Hamsik'le yapılan görüşmelerde Trabzonspor'un yeni sezon hedefleri de etkili oldu. Bordo-Mavili kurmaylar her fırsatta bu sezon şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti. Slovak yıldız da bu hedef doğrultusunda Fırtına'ya sıcak baktı ve en sonunda sözleşmesine şampiyonluk bonusunun da eklenmesini istedi. Yönetim de bu öneriyi kabul etti ve istek gerçekleştirildi.

Gladyatör diye tanıtıldı

Hamsik, İsveç ekibi Göteborgile Ağustos ayına kadar olan sözleşmesini de feshetti. Akşam saatlerinde fesih için evraklar kulübe ulaştı. Trabzonspor da bu transferi resmen duyurdu. Bordo Mavililer'in resmi hesabı 'Gladyatör' şeklinde bir paylaşım yaparak, transfer videosunu yayınladı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.









EURO 2020 için Göteborg'a gitmişti

Mart ayında Çin ekibi Dalian'dan ayrılan Hamsik, EURO 2020 öncesinde boşta kalmak istemedi. Bu nedenle İskandinav ülkelerinde transfer döneminin açık olmasını fırsat bilen yıldız oyuncu, İsveç ekibiGöteborg ile yarım sezonluk kontrat imzaladı. Burada 6 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, EURO 2020 öncesinde kendisini hazır tuttu.

Vatandaşlarından olumlu referans

Trabzonspor'da son dönemde Slovak birçok isim forma giydi. Durica, Hubocan, Bero ve Kucka, Bordo-Mavili formayı giyerken, Hamsik 4 vatandaşıyla da transferi öncesinde iletişime geçti. 4 oyuncu da hem takım hem şehir hem de camia hakkında 33 yaşındaki oyuncuya olumlu rapor verdi. Bu referansların da Hamsik'in kararında etkili olduğu kaydedildi.

Maradona'yı geride bıraktı

2007-2019 yılları arasında Napoli'de görev yapan ve Çizme ekibinde tam 520 maça çıkan Hamsik kulüp tarihine geçti. Slovak oyuncu, 520 kez Napoli forması giyerken, kulüpte en çok maça çıkan oyuncu oldu. Aynı zamanda Hamsik, Napoli'nin bir diğer efsanesi olan ve dünya futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Diego Armando Maradona'yı da geride bıraktı. Türkiye'de de hedefi var

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden efsane Maradona, Napoli formasıyla toplamda 115 kez fileleri sarsarken, Hamsik 121 kez ağları havalandırmayı başardı. İtalya'da hafızalara kazınan bir performans ortaya koyan Hamsik, Trabzonspor'da da uzun yıllar unutulmayacak bir oyunla tarihte yer almayı hedefliyor.

20 milyon Euro'ya gitmişti

Slovan Bratislava altyapısından yetişen Marek Hamsik, 2004 yılında Brescia'nın yolunu tuttu. Ardından 5.5 milyon Euro'ya 2007 yılında İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer oldu. Burada geçirdiği 12 senenin ardından kariyerinin en pahalı transfer ücretiyle, tam 20 milyon Euro'luk bonservisle 2018-19 sezonunun devre arasında Çin'in Dalian kulübüne gitti. 2 sezonun ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında Göteborg'un yolunu tutan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu İsveç'te de yarım sezon geçirdi.

Safa Can Konuksever







