Trabzonspor Haji Wright için girişimleri sürdürüyor

Antalyaspor'un sezon başında Danimarka ekibi Sönderjyske'den kiraladığı Haji Wright, Türkiye'de coştu. Sezonu 15 gol, 2 asistle tamamlayan ve ABD Milli Takımı'nın, Dünya Kupası kadrosuna davet edilen 24 yaşındaki forvet, Trabzonspor 'un da ilgisini çekmişti.

Fode Koita ile yollarını ayıracak olan Bordo-Mavililer, golcü oyuncu ile ilk teması kurdu ve olumlu yanıt aldı. Fırtına, şimdi de Danimarka temsilcisiyle görüşmelere başladı. Şartlar uyarsa transferin gerçekleşeceği belirtildi.