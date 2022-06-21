Trabzonspor Haji Wright için girişimleri sürdürüyor
Antalyaspor'un sezon başında Danimarka ekibi Sönderjyske'den kiraladığı Haji Wright, Türkiye'de coştu. Sezonu 15 gol, 2 asistle tamamlayan ve ABD Milli Takımı'nın, Dünya Kupası kadrosuna davet edilen 24 yaşındaki forvet, Trabzonspor'un da ilgisini çekmişti.
Antalyaspor'un sezon başında Danimarka ekibi Sönderjyske'den kiraladığı Haji Wright, Türkiye'de coştu. Sezonu 15 gol, 2 asistle tamamlayan ve ABD Milli Takımı'nın, Dünya Kupası kadrosuna davet edilen 24 yaşındaki forvet, Trabzonspor 'un da ilgisini çekmişti.
Fode Koita ile yollarını ayıracak olan Bordo-Mavililer, golcü oyuncu ile ilk teması kurdu ve olumlu yanıt aldı. Fırtına, şimdi de Danimarka temsilcisiyle görüşmelere başladı. Şartlar uyarsa transferin gerçekleşeceği belirtildi.