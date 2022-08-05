Trabzonspor haberi: Warta Poznan, Enis Destan transferini açıkladı

Trabzonspor 'un KAP açıklaması sonrası Enis Destan transferi konusunda Warta Poznan'dan da resmî açıklama geldi. Polonya ekibi, Enis Destan'ın kiralık olarak Trabzonspor'dan kadroya katıldığını belirtti.





Hafta içinde Wielkopolska'ya gelen 20 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolleri sonrası resmî imzayı attığı aktarılırken sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almadığı ifade edildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Destan, "En büyük hayalim Avrupa'da bir yerde oynamatı ve umarım bu hayalimi Warta Poznan ile gerçekleştiririm. Burada bir futbolcu olarak gelişmek istiyorum. Oyunum, gollerim ve asistlerimle takıma yardımcı olacağıma inanıyorum. Bu sezon Ekstraklasa'da 10-15 düzeyinde gol atmayı hedefliyorum. Bunun iddialı bir hedef olduğunu biliyorum ancak bunu gerçekleştireceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.



