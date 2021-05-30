Trabzonspor haberi: Uğurcan konusunda bekleyiş sürüyor

Yönetimin yaz döneminde en az 20 milyon Euro bonservis bedeliyle satmaya hazırlandığı Uğurcan Çakır için kulübe henüz ulaşmış resmi bir teklif yok. İnter, Lille, Tottenham, Sevilla, Dortmund gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinin yakından ilgilendiği Uğurcan konusunda EURO 2020 beklenecek.

A Milli Takım’ın birinci kalecisi olmasına kesin gözüyle bakılan Uğurcan’ın, dev turnuvada vitrine çıkması ve piyasasını artırması umut ediliyor.