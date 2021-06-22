Büyük umutlarla gittiğimiz EURO 2020'den büyük hayal kırıklığı ile döndük... İtalya, Galler ve İsviçre'yle yer aldığımız A Grubu'nu puan alamadan sonuncu tamamladık, 3 maç sonunda en öne çıkan ismimiz kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Görüşmeler hızlanacak

Başarılı file bekçisi, grup etabı sonunda tam 18 kurtarışla kalesinde büyürken, turnuva öncesinde peşine taktığı Avrupa devlerini bir kez daha büyüledi. Trabzonspor yönetimi, transfer için her zaman EURO2020 sonrasını işaret ederken, Şampiyona bizim için artık sona erdi. Uğurcan için de görüşmelerin bugünden itibaren hızlanacağı öğrenildi.

Minimum 20 milyon Euro...

En ciddi taliplerin İngiltere'den Tottenham ve Fransa'dan Monaco olduğu kaydedilirken, birkaç Avrupa devinin daha 25 yaşındaki eldivene ilgisi olduğu biliniyor. İki yıl evvel Yusuf Yazıcı'dan 17.5 milyon Euro, geçen sezon da Sörloth'tan 11 milyon Euro kazanan Fırtına'nın, Uğurcan'dan da beklentisi minimum 20 milyon Euro... Daha önce bu rakam teklif edilmiş ancak Ağaoğlu ve ekibi tarafından az bulunmuştu. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle mali açıdan kulüplerin zorluk yaşaması sebebiyle Karadeniz ekibi de bonservis beklentisini bir seviye aşağıya çekti.