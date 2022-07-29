Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Sivasspor 'la oynanacakları Turkcell Süper Kupa Final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

2020 yılında Olimpiyat Stadında kazandıkları Süper Kupa'yı bu yıl da kazanmak istediklerini belirten yıldız kaleci, "Olimpiyat stadında iki kupa kazandık. 2020 yılında Süper Kupayı kazanmıştık. Geçen sene de Süper Lig 'i kazanmıştık. Hak ederek kazanmıştık. O anda farklıydı duygular. Burada tekrardan Süper Kupa oynayacağız. Heyecanlıyız. Yarın göreceğiz" diye konuştu.

'Kupayı kazanmak istiyoruz'

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Uğurcan, "Yeni arkadaşlar aramıza katıldı. Uyum süreçlerini hızlandırmaya çalıştık. Harika geçirdiğimiz geçen sezon geride kaldık. En yakın hedef, Süper Kupa ve bu kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.







