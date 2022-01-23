Sezon başında olduğu gibi ara transferde de şov yapan Bordo-Mavililer’de, gözler tamamen stoper hamlesine çevrildi. Yönetim, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ve Hellas Verona’dan Koray Günter için yoğun uğraş vermesine rağmen, kulüplerinin yüksek bonservis inadını bir türlü kırabilmiş değil. Bunun üzerine rota yurtiçine çevrildi. Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın için daha önce nabız yoklayan Bordo-Mavililer, görüşmeleri hızlandırdı. Takas formülü de masada ancak Güney ekibinin önceliği direkt satış yapmak. Trabzon doğumlu olan 27 yaşındaki Samet, bu sezon ligde 18 maça çıktı. Başarılı stoper, Trabzonspor formasını giymeyi çok istiyor ve bu doğrultuda kulübünden kolaylık bekliyor.







