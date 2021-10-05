Trabzonspor haberi: Son 17 yılın en iyi lig başlangıcı

Geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında sadece 6 puanı bulunan Trabzonspor , Abdullah Avcı yönetiminde aynı periyotta tam 18 puanı hanesine yazdırdı. Bordo- Mavililer son sezonlara bakıldığında da en iyi lig başlangıcına imza attı. 2004-2005’te ilk 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik ile 22 puana ulaşan Fırtına, o sezondan sonra en çok puanı bu yıl topladı. 5 galibiyet ve 3 beraberlik ile yoluna namağlup devam eden Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ’nin 1 puanın gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Trabzonspor, 82 puanlı 2010-2011 sezonunda bile ilk 8 haftada 17 puanda kalmıştı.

Yeniden liderlik şansı...

Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda yenilmeme rekoru kıran (22 maç) Fırtına, genele bakıldığında ise ligde 20 karşılaşmadır yenilgi yüzü görmüyor. Milli ara sonrasında ise Fırtına’nın liderlik fırsatı bulunuyor. Fenerbahçe’yi Akyazı’da konuk edecek olan Trabzonspor, ezeli rakibini devirmesi durumunda puanını 21 yapıp, zirveye kurulacak.