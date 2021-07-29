Trabzonspor 'un golcü oyuncularından Caleb Ekuban'ın Genoa ile anlaştığı haberleri daha önce gündeme yansımıştı. Transferin resmileşmesi için Genoa'nın kaynak üretmesi gerektiği de yazılmıştı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Genoa'nın Özbek oyuncusu Shumurodov Roma'ya transfer olacak.

Mourinho istiyor

Jose Mourino'nun takımında görmek istediği Shumurodov için Roma'nın 16-18 milyon Euro arasında bir bonservis ödeyeceği konuşuluyor. Bu transferin ardından Genoa'nın diğer hamleler gerçekleştireceği ve Ekuban transferini duyuracağı öğrenildi.