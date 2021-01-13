Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Edgar, bu sezon ise performansı ile beğeni topladı. Daha önce Fransa'da Lille ve Nantes formaları da giyen 26 yaşındaki stoper için Saint-Etienne devreye girerken, 3 milyon Euro'luk teklifle masaya oturmak istedi.

BİLAL'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Ancak bordo-mavili yönetim, oyuncuyu devre arasında satmayı düşünmezken, pazarlık için Trabzon'a gelen menajere de "Sezon sonu görüşelim" yanıtı verildi. Öte yandan Trabzonspor, kadro dışı bıraktığı Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini ve oyuncuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini açıkladı. 25 yaşındaki kanat forvet, geçen sezonun devre arasında bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

Kaynak: Sabah