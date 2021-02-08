Son haftalarda kurtarışlarıyla dikkat çeken Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, İngiliz kulüplerinin radarından çıkmıyor. Sezon başında Chelsea'nin gündemine gelen milli eldiveni şimdi de West Bromwich Albion ve Brighton takip listesine dahil etti. 24 yaşındaki file bekçisini scout ekiplerine izletecek olan iki Premier Lig kulübünün performansına göre sezon sonunda teklif yapabilecekleri kaydedildi. Avrupa Şampiyonası öncesi milli formaya yakın isimler arasında olan Uğurcan için gelen yetki belgesi talepleri ise reddediliyor. Yönetimin, kafasının karışmasından korktuğu oyuncunun sadece sahaya odaklanmasını istediği öğrenildi.

Kaynak: Sabah





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