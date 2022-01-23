Trabzonspor haberi... Nwakaeme, Galatasaray maçlarında coşuyor

Sivas ve Giresun maçlarında yokluğu fazlasıyla hissedilen Anthony Nwakaeme, bugün ilk 11’de derbiye başlayacak. Böylelikle taraftarların dört gözle beklediği Visca-Nwakaeme kanatları da ilk kez sahne alacak. Bu sezon 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Galatasaray maçlarını ise farklı bir motivasyonla oynuyor. 32 yaşındaki futbolcu, Aslan’a rakip olduğu daha önceki 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Fırtına’nın en önemli hücum kozu olan Nwakaeme, bugün de NEF Stadı’nda fark yaratmak istiyor.



