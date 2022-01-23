Trabzonspor haberi... Nwakaeme, Galatasaray maçlarında coşuyor
Trabzonspor haberi... Daha önce Galatasaray’a rakip olduğu 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans gösteren Anthony Nwakaeme, 2 maç aradan sonra 11’e dönüyor. Nijeryalı yıldız, Fırtına’nın derbideki en önemli kozu...
Sivas ve Giresun maçlarında yokluğu fazlasıyla hissedilen Anthony Nwakaeme, bugün ilk 11’de derbiye başlayacak. Böylelikle taraftarların dört gözle beklediği Visca-Nwakaeme kanatları da ilk kez sahne alacak. Bu sezon 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Galatasaray maçlarını ise farklı bir motivasyonla oynuyor. 32 yaşındaki futbolcu, Aslan’a rakip olduğu daha önceki 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Fırtına’nın en önemli hücum kozu olan Nwakaeme, bugün de NEF Stadı’nda fark yaratmak istiyor.