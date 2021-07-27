Trabzonspor haberi: Meşaleyi Başkan Ahmet Ağaoğlu yakacak!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo- mavili kulübün kuruluş yıl dönümünün çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün 54. kuruluş yıl dönümü Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu’muzun her yıl İstanbul’da gerçekleştirdiği ’ Trabzonspor İçin 1 Meşale De Sen Yak’ etkinliğiyle kutlanacak. Sütlüce sahilinde 1 Ağustos Pazar günü saat 15.00 ile 23.00 saatleri arasındaki kutlamalarda Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ilk meşaleyi yakacak. Etkinlik alanında TS Club stant açacak, Türk Kızılay da kan bağışı için çadır kuracak." ifadelerine yer verildi.

Etkinlik kapsamında sanatçılar Ali Bakanay, Yücel Aktaş, Hami Bakan, Yasin Aydın, Hülya Polat, Semih Metin, Servet Tandoğan, Hilmi Yerekaban, Uğur Albayrak, Turan Şahin, İlyas-Furkan Derya ve Seren Uzun’un sahne alacak.