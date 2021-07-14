Trabzonspor haberi: Lille, Uğurcan Çakır için geliyor

İtalya'nın zaferiyle EURO 2020'nin sona ermesinin ardından Avrupa'da transfer hareketliliğinin başlaması beklenirken, Uğurcan Çakır için de yeni gelişmeler yaşanabilir. A Milli Takımımız'ın hayal kırıklığı yarattığı turnuvada parlayan tek ismimiz olan başarılı eldivenin, turnuva sonrasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Monaco, Wolverhampton, Tottenham ve Lille'in listesinde olduğu25 yaşındaki file bekçisi için kulüp teklif bekliyor.









Tottenham da devrede

Bu takımlardan Monaco; Alexander Nübel'i kadrosuna katarken, Wolves'te Patricio'yu şimdilik takımda tuttu gibi gözüküyor. Kaleci ihtiyacı bulunmayan iki ekibin Uğurcan'a ilgisi kesilirken, Tottenham ve Lille'in hâlâ devrede olduğu kaydedildi. Hatta özellikle geçen sezon Fransa Ligi'nde şampiyon olan ve Milli yıldızlarımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille'in, önümüzdeki günlerde Bordo-Mavililer'in kapısını resmi teklifle çalabileceği de öğrenildi.

Atalay Özçelikli







