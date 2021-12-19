Andreas Cornelius, dün Akyazı’da ‘Sörloth’vari bir performans gösterdi... Danimarkalı forvet önce Djaniny’ye asist yaptı, ardından 38. dakikadaki müthiş organizasyonu golle sonuçlandırdı. Fırtına’nın ‘Viking’i ligde 7. kez ağları havalandırıp, Bakasetas’ı yakaladı 3.5 aylık yoğun uğraşların ardından transfer edilen Cornelius, Abdullah Avcı’nın neden kendisini bu kadar çok istediğini herkese gösterdi. Kilit maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Danimarkalı forvet, dün Hatayspor karşısındaki performansıyla ise Sörloth’u hatırlattı. ‘Kuzey’in Kralı’ lakabını alan Sörloth gibi hücumda müthiş işlere imza atan Cornelius, önce Djaniny’ye güzel bir asist yaptı. Ardından 38. dakikadaki müthiş hücum organizasyonda Denswil’in şık pasını, güzel bir ayak içi vuruşla ağlara yolladı. Maçın yıldızı olan Cornelius, Trabzonspor ’un ligde en çok gol atan iki isminden biri olmayı başardı.

Üçlüyü o çektirdi

7 gollü Bakasetas’ı yakalayan Cornelius, 77. dakikada yerini Koita’ya bırakırken, Medical Park Stadı’nda tribünler Fırtına’nın ‘Viking’ini ayakta alkışladı. Maçın ardından da taraftarlar, Cornelius’u sahanın ortasına çağırıp, üçlüyü ona çektirdi.