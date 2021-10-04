Trabzonspor haberi: Kusursuz Bakasetas

Bakasetas sadece Trabzonspor ’un değil, ligin en fark yaratan oyuncusu... Çıktığı 8 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırıp, 3 de asist yapan Yunan yıldız, son olarak Kayseri karşılaşmasını kazandırdı. Kilitlenen maçları çözdüğü için ‘Çilingir’ lakabını alan Bakasetas, attığı gollerle18 puanın 9’unu tek başına getirdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fırtına’da, 31 karşılaşmada forma giyen Bakasetas, 19 kez skor katkısı (11 gol, 8 asist) gösterdi. 28 yaşındaki 10 numara, Süper Lig ’deki genel performansına bakıldığında ise Alanyaspor dönemi dahil 2019-2020’den bu yana 80 maça çıktı, 40 kez skora (28 gol, 12 asist) etki etti. Bakasetas bu alanda zirvede yer alıyor.





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