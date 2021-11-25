Trabzonspor haberi: Karagümrük maçı öncesi Hamsik müjdesi

Trabzonspor , Karagümrük karşılaşmasında yıldızına kavuşuyor... Sakatlığı nedeniyle 3-0’lık Gaziantep FK mücadelesinde riske edilmeyen ve maçı tribünden takip eden Marek Hamsik, takımla çalışmalara başlıyor. Baldırındaki sakatlık büyük oranda geçen başarılı orta saha oyuncusu, pazar gününe kadar tam anlamıyla hazır hale getirilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu deplasmanda Hamsik’i ilk 11’e monte etmeyi planlıyor.

Bakasetas’ın durumu ise yakından takip ediliyor. Takımdan ayrı çalışan Yunan yıldızın, en iyi ihtimalle 21 kişilik kadroda olabileceği ancak oynamasının şu aşamada zor gözüktüğü öğrenildi. Son maça göre, Uğurcan’ın cezası biterken, kulübede olup sonradan giren Bruno Peres’in ise bu kez 11’de çıkma ihtimali yüksek. Kısacası lider Trabzonspor’da, eksikler bir bir dönüyor.