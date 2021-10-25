Trabzonspor haberi: İspanyol ve İtalyan kulüpleri Bakasetas'ın peşinde
İtalya Ligi'nden bir ve İspanya Ligi'nden bir takımın, Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'ı transfer listesine aldığı iddia edildi. Yunan futbolcu özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bu sezon göstermiş olduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Trabzonsporlu yıldız Anastasios Bakasetas, Avrupa takımlarının da radarına girmiş durumda.
Avrupa takımları peşinde
Yunan basınında yer alan haberlere göre; güncel piyasa değeri 10 milyon Euro'ya kadar yükselen Yunan yıldızı, Avrupa takımları yakından takip ediyor.
La Liga ve Serie A takımları izliyor
Haberde, özellikle İtalya Serie A Ligi'nden ve İspanya La Liga Santander'den bir kulübün 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği ve hatta bordo-mavili takımla resmi görüşmeler yaptığı ancak haberde bu iki takımın kim olduğu belirtilmedi.
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12 milyon Euro'ya serbest kalır
Karadeniz temsilcisine geçen sezon ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor 'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın 12 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi de bulunuyor.
Yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanıyor
Fırtına'yla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Bakasetas, yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanıyor.
Gol krallığında zirvede
Bu sezon çıktığı 13 maçta 7 gol ve 6 asist ile oynayan ve gol krallığı zirvesinde yer alan Yunan yıldız, daha önce Asteras Tripoli, Panionis, AEK ve Alanyaspor gibi takımlarının da formalarını giymişti.
Ajansspor