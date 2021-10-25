Bu sezon göstermiş olduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Trabzonsporlu yıldız Anastasios Bakasetas, Avrupa takımlarının da radarına girmiş durumda.

Avrupa takımları peşinde

Yunan basınında yer alan haberlere göre; güncel piyasa değeri 10 milyon Euro'ya kadar yükselen Yunan yıldızı, Avrupa takımları yakından takip ediyor.

La Liga ve Serie A takımları izliyor

Haberde, özellikle İtalya Serie A Ligi'nden ve İspanya La Liga Santander'den bir kulübün 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği ve hatta bordo-mavili takımla resmi görüşmeler yaptığı ancak haberde bu iki takımın kim olduğu belirtilmedi.









12 milyon Euro'ya serbest kalır

Karadeniz temsilcisine geçen sezon ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor 'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın 12 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi de bulunuyor.

Yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanıyor

Fırtına'yla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Bakasetas, yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanıyor.

Gol krallığında zirvede

Bu sezon çıktığı 13 maçta 7 gol ve 6 asist ile oynayan ve gol krallığı zirvesinde yer alan Yunan yıldız, daha önce Asteras Tripoli, Panionis, AEK ve Alanyaspor gibi takımlarının da formalarını giymişti.

Ajansspor







